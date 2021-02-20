Ефремова этапировали обратно в Белгородскую область

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Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за ДТП со смертельным исходом, вновь этапирован в колонию под Белгородом из столичного СИЗО «Водник». Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Ефремова этапировали обратно в Белгородскую область
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

«Сегодня, когда члены ОНК Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в СИЗО-5, выяснилось, что актёр Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в колонию в Белгородской области, где он отбывает наказание», — приводит ТАСС слова Мельникова.

Ранее сообщалось, что Ефремов помещён в пятиместную камеру СИЗО-5 Москвы. 

В УФСИН по Белгородской области заявили, что Ефремов был этапирован в Москву для участия в следственных действиях.

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