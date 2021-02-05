В УФСИН рассказали об этапировании Ефремова в Москву
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«В рамках ст. 77.1 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании постановления Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве 4 февраля 2021 осуждённый Ефремов О.М. был этапирован в один из следственных изоляторов города Москвы для участия в следственных действиях», — сказал собеседник.
Как пишет агентство, ранее адвокат Ефремова сообщил, что артиста увезли в неизвестном направлении из колонии № 4 в Белгородской области.
29 января сообщалось, что Ефремов устроился работать в швейный цех в колонии в Белгородской области.