Ефремов устроился работать в швейный цех в колонии

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, устроился работать в швейный цех в колонии в Белгородской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его адвоката Петра Хархорина.

«Работает, всё у него в порядке, здоров», — заявил Хархорин.

По его словам, актёр находится на хорошем счету у руководства колонии.

Адвокат также сообщил, что Ефремов подписал кассационную жалобу, подана она будет на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Ефремов отказался от услуг одного из своих адвокатов — Андрея Алешкина.

Мосгорсуд 22 октября смягчил приговор Михаилу Ефремову, снизив срок наказания с восьми до семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.