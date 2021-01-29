Ефремов устроился работать в швейный цех в колонии
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его адвоката Петра Хархорина.
«Работает, всё у него в порядке, здоров», — заявил Хархорин.
По его словам, актёр находится на хорошем счету у руководства колонии.
Адвокат также сообщил, что Ефремов подписал кассационную жалобу, подана она будет на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что Ефремов отказался от услуг одного из своих адвокатов — Андрея Алешкина.
Мосгорсуд 22 октября смягчил приговор Михаилу Ефремову, снизив срок наказания с восьми до семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.