ОНК: Михаил Ефремов помещён в СИЗО-5 Москвы

Артист Михаил Ефремов, осуждённый за ДТП со смертельным исходом, помещён в пятиместную камеру СИЗО №5 Москвы. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Михаил Ефремов, этапированный из колонии в Белгородской области, прибыл сегодня в московский СИЗО №5, он помещён в пятиместную камеру, но сосед у него один пока, осуждённый за кражу. Поскольку сам Ефремов уже был в колонии, то в соответствии с законом его соседи теперь будут из числа лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы», — сказал правозащитник, посетивший актёра в изоляторе.

Мельников рассказал, что артист одет в тюремную одежду, чёрный свитер со светлой полосой, также у него есть бейдж с фотографией и Ф. И. О.

«Ефремов сказал, что отказался в колонии от должности завклубом, заявив, что «решил остаться мужиком», — сообщил собеседник RT.

По его словам, артист рассказал, что в колонии работал на швейном производстве, вставлял замки в молнии халатов — средств индивидуальной защиты и паковал их.

«На промке (промзоне) время летит быстро», — привёл Мельников слова Ефремова.

Артист заявил, что официально не уведомлён, по какому делу его вызвали органы следствия в Москву, и ждёт адвокатов.

«Претензий к условиям в колонии и СИЗО у него нет. Вот только посетовал, что на этапе не дают курить», — заключил представитель ОНК.

Ранее в УФСИН по Белгородской области заявили, что Ефремов был этапирован в Москву для участия в следственных действиях.