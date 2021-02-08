ОНК: Михаил Ефремов помещён в СИЗО-5 Москвы
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«Михаил Ефремов, этапированный из колонии в Белгородской области, прибыл сегодня в московский СИЗО №5, он помещён в пятиместную камеру, но сосед у него один пока, осуждённый за кражу. Поскольку сам Ефремов уже был в колонии, то в соответствии с законом его соседи теперь будут из числа лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы», — сказал правозащитник, посетивший актёра в изоляторе.
Мельников рассказал, что артист одет в тюремную одежду, чёрный свитер со светлой полосой, также у него есть бейдж с фотографией и Ф. И. О.
«Ефремов сказал, что отказался в колонии от должности завклубом, заявив, что «решил остаться мужиком», — сообщил собеседник RT.
По его словам, артист рассказал, что в колонии работал на швейном производстве, вставлял замки в молнии халатов — средств индивидуальной защиты и паковал их.
«На промке (промзоне) время летит быстро», — привёл Мельников слова Ефремова.
Артист заявил, что официально не уведомлён, по какому делу его вызвали органы следствия в Москву, и ждёт адвокатов.
«Претензий к условиям в колонии и СИЗО у него нет. Вот только посетовал, что на этапе не дают курить», — заключил представитель ОНК.
Ранее в УФСИН по Белгородской области заявили, что Ефремов был этапирован в Москву для участия в следственных действиях.