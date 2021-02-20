Потанин прокомментировал обрушение на фабрике в Норильске

Короткая ссылка
Глава компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло из-за грубого нарушения техники безопасности и соответствующих норм.
Потанин прокомментировал обрушение на фабрике в Норильске
  • © РИА Новости/ СК РФ

Потанин отметил, что данная авария, предположительно, произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия.

«Руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранён от занимаемой должности. Создан штаб по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим», — цитирует Потанина РИА Новости.

Также он заявил, что ЧП указывает на необходимость ужесточения мер промышленной безопасности. 

Ранее сообщалось, что «Норникель» проводит проверку по факту обрушения цеха на Норильской обогатительной фабрике.

20 февраля на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение. Из-под завалов извлечены четыре человека, один из них скончался. Продолжаются поиски ещё двух работников.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить