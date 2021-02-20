Потанин прокомментировал обрушение на фабрике в Норильске

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло из-за грубого нарушения техники безопасности и соответствующих норм.

Потанин отметил, что данная авария, предположительно, произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия.

«Руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранён от занимаемой должности. Создан штаб по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим», — цитирует Потанина РИА Новости.

Также он заявил, что ЧП указывает на необходимость ужесточения мер промышленной безопасности.

Ранее сообщалось, что «Норникель» проводит проверку по факту обрушения цеха на Норильской обогатительной фабрике.

20 февраля на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение. Из-под завалов извлечены четыре человека, один из них скончался. Продолжаются поиски ещё двух работников.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.