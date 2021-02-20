Умерший на борту судна в Керченском проливе был гражданином Турции
- © РИА Новости / Виталий Тимкив
«Тело умершего моряка остаётся на судне. Из восьми членов экипажа на борту было пятеро турок, один их них погиб», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, среди членов экипажа судна были два грузина и один гражданин Украины.
Ранее моряков с судна под флагом Панамы, которые запросили эвакуацию, доставили в порт Кавказ.
19 февраля экипаж иностранного судна в Керченском проливе запросил эвакуацию из-за отравления шести моряков, один из которых скончался.