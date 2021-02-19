Экипаж судна под флагом Панамы в Керченском проливе запросил эвакуацию

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Экипаж судна под флагом Панамы в Керченском проливе запросил эвакуацию из-за отравления пяти моряков, один человек скончался. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
Экипаж судна под флагом Панамы в Керченском проливе запросил эвакуацию
  • © Официальная страница моста через Керченский пролив в Крым

«Судно под панамским флагом, принадлежащее турецкому судовладельцу, судно April: возникли проблемы с отравлением пяти членов команды, один скончался», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя Росморречфлота, оперативный дежурный направил на место морской буксир «Меркурий», судну предложили перейти на якорную стоянку в акватории порта Кавказ.

При этом эвакуация осложняется погодными условиями.

В Росморречфлоте добавили, что пока неясно, гражданами каких государств являются члены экипажа судна.

В августе сотрудники МЧС России спасли семь рыбаков с судна с отказавшим двигателем в Охотском море на Курильских островах.

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