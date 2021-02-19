Экипаж судна под флагом Панамы в Керченском проливе запросил эвакуацию
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«Судно под панамским флагом, принадлежащее турецкому судовладельцу, судно April: возникли проблемы с отравлением пяти членов команды, один скончался», — цитирует его ТАСС.
По словам представителя Росморречфлота, оперативный дежурный направил на место морской буксир «Меркурий», судну предложили перейти на якорную стоянку в акватории порта Кавказ.
При этом эвакуация осложняется погодными условиями.
В Росморречфлоте добавили, что пока неясно, гражданами каких государств являются члены экипажа судна.
В августе сотрудники МЧС России спасли семь рыбаков с судна с отказавшим двигателем в Охотском море на Курильских островах.