Корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота продолжают плановые учения в Японском море.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Ракетный катер «Р-14» совместно с противолодочным самолётом ИЛ-38 морской авиации отработал задачи по ликвидации морских и воздушных целей, выполнив серию артиллерийских стрельб.

В учениях также принял участие ракетный катер Приморского соединения разнородных сил «Р-18».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что отряд боевых кораблей Балтийского флота завершил совместные учения с ВМС Ирана в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.