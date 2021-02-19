Корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Японском море

Короткая ссылка
Корабли Тихоокеанского флота продолжают плановые учения в Японском море.
Корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Японском море
  • © function.mil.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

Ракетный катер «Р-14» совместно с противолодочным самолётом ИЛ-38 морской авиации отработал задачи по ликвидации морских и воздушных целей, выполнив серию артиллерийских стрельб.

В учениях также принял участие ракетный катер Приморского соединения разнородных сил «Р-18».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что отряд боевых кораблей Балтийского флота завершил совместные учения с ВМС Ирана в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить