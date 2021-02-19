В Госдуме прокомментировали идею введения продовольственных сертификатов
- РИА Новости
«Мы предложили на федеральном уровне закрепить единую норму и выдавать специальные продовольственные сертификаты определённым номиналом, не менее 30% от установленного прожиточного минимума в регионе, для того чтобы обладатель этого сертификата мог его потратить так, как он считает нужным, приобретая необходимые продовольственные товары», — цитирует Нилова ОТР.
Как считает депутат, прежде всего необходимо определить список товаров, которые можно будет приобрести с помощью сертификата. Это должны быть продукты первой необходимости, в том числе хлеб, молоко, крупы.
По мнению Нилова, такая система гораздо современнее продуктовых наборов.
«Например, человек может быть вегетарианцем, не употреблять то, что в пакете продовольственном, не употреблять мясо, не употреблять рыбу, другие продукты питания, исходя из того, какие особенности организма. Человек должен сам определить, когда, где и что приобрести, что он хочет», — уточнил депутат.
Ранее доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков прокомментировал идею введения продовольственных сертификатов.