В Госдуме прокомментировали идею введения продовольственных сертификатов

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Председатель комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею введения продовольственных сертификатов.
В Госдуме прокомментировали идею введения продовольственных сертификатов
  • РИА Новости

«Мы предложили на федеральном уровне закрепить единую норму и выдавать специальные продовольственные сертификаты определённым номиналом, не менее 30% от установленного прожиточного минимума в регионе, для того чтобы обладатель этого сертификата мог его потратить так, как он считает нужным, приобретая необходимые продовольственные товары», — цитирует Нилова ОТР.

Как считает депутат, прежде всего необходимо определить список товаров, которые можно будет приобрести с помощью сертификата. Это должны быть продукты первой необходимости, в том числе хлеб, молоко, крупы.

По мнению Нилова, такая система гораздо современнее продуктовых наборов.

«Например, человек может быть вегетарианцем, не употреблять то, что в пакете продовольственном, не употреблять мясо, не употреблять рыбу, другие продукты питания, исходя из того, какие особенности организма. Человек должен сам определить, когда, где и что приобрести, что он хочет», — уточнил депутат.

Ранее доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков прокомментировал идею введения продовольственных сертификатов.

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