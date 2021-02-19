В павильоне МЦД пройдут мероприятия ко Дню защитника Отечества

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В честь Дня защитника Отечества павильон МЦД подготовил тематические развлечения, связанные с железнодорожной тематикой.
В павильоне МЦД пройдут мероприятия ко Дню защитника Отечества
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

21 февраля в прямом эфире на странице МЦД в Instagram пройдёт праздничная распаковка подарков среди подписчиков.

Также 23 февраля в павильоне МЦД на площади у Киевского вокзала пройдёт тематическая эстафета для всех желающих. Посетители павильона смогут поиграть в приставку, настольный футбол, а также принять участие в викторине о железных дорогах.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что Севастопольский военно-исторический музей-заповедник и управление развития туристической индустрии города проведут бесплатные экскурсии для демонстрации военной техники.

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