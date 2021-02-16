Севастопольский музей проведёт пешие экскурсии для демонстрации военной техники
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Об этом пишет «Новый Севастополь».
«Экскурсия по территории ансамбля мемориального комплекса «Сапун-гора». Пешеходный экскурсионный маршрут «Они снова в строю» познакомит с образцами восстановленной боевой техники Севастопольского военно-исторического музея-заповедника периода Великой Отечественной войны, принимающей участие в Параде Победы», — сообщает пресс-служба правительства города.
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