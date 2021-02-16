Севастопольский музей проведёт пешие экскурсии для демонстрации военной техники

Короткая ссылка
Севастопольский военно-исторический музей-заповедник и управление развития туристической индустрии города проведут бесплатные экскурсии 20 и 21 февраля.
Севастопольский музей проведёт пешие экскурсии для демонстрации военной техники
  • © sev_museum
  • Instagram

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«Экскурсия по территории ансамбля мемориального комплекса «Сапун-гора». Пешеходный экскурсионный маршрут «Они снова в строю» познакомит с образцами восстановленной боевой техники Севастопольского военно-исторического музея-заповедника периода Великой Отечественной войны, принимающей участие в Параде Победы», — сообщает пресс-служба правительства города.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области в День защитника Отечества пройдут массовые мероприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить