Севастопольский музей проведёт пешие экскурсии для демонстрации военной техники

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник и управление развития туристической индустрии города проведут бесплатные экскурсии 20 и 21 февраля.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«Экскурсия по территории ансамбля мемориального комплекса «Сапун-гора». Пешеходный экскурсионный маршрут «Они снова в строю» познакомит с образцами восстановленной боевой техники Севастопольского военно-исторического музея-заповедника периода Великой Отечественной войны, принимающей участие в Параде Победы», — сообщает пресс-служба правительства города.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области в День защитника Отечества пройдут массовые мероприятия.