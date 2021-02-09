В Оренбургской области в День защитника Отечества пройдут массовые мероприятия

Массовые мероприятия, посвящённые Дню воинов-интернационалистов и Дню защитника Отечества, разрешили провести в Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56.

В феврале два патриотических мероприятия пройду в регионе в обычном режиме: День воинов-интернационалистов 15 февраля и День защитника Отечества 23 февраля.

Указом губернатора от 8 февраля снят запрет на заполнение залов и стадионов. Остаётся в силе условие соблюдения социальной дистанции в 1,5 м. Также разрешили проводить массовые мероприятия в актовых залах.

Режим самоизоляции в регионе сохраняется для граждан старше 65 лет до 22 февраля.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие всероссийской выставки «Без срока давности».