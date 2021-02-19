В Дубне запустили производство новейших медицинских игл

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Уникальное производство двусторонних игл с камерами визуализации для забора венозной крови появилось в подмосковной Дубне. Это первый серийный выпуск полного цикла в стране.
В Дубне запустили производство новейших медицинских игл
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360»

На заводе Дубны запущено производство двусторонних игл с держателем и вакуумной пробиркой. Камера визуализации помогает медикам увидеть, когда игла попадает в вену пациента. В итоге это снижает болезненные ощущения, помогает избежать возможного образования гематом и травм. Элементы самих игл не разъединяются, что позволяет исключить инфицирование врачей при заборе крови.

«Это уникальное для России производство. Сейчас двусторонние иглы закупают в Китае, США, странах Евросоюза. За счёт завода Дубны доля импорта двусторонних игл сократится до 50%», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что резиденты технополиса «Москва» за девять месяцев 2020 года увеличили объём производства продукции на четверть по сравнению с показателями прошлого года.

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