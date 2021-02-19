В Минпромторге прокомментировали ситуацию с ценами на упаковку

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В Минпромторге прокомментировали сообщения о росте стоимости сырья для производства пластиковой упаковки.
В Минпромторге прокомментировали ситуацию с ценами на упаковку
  • Reuters

«Да, в начале февраля 2021 года в Минпромторг России также поступили обращения компаний — производителей пластиковой упаковки о росте стоимости сырья — базовых полимеров для производства упаковочных материалов. Данные обращения перенаправлены в ФАС России для проведения соответствующих проверочных мероприятий», — цитирует «Российская газета» пресс-службу ведомства.

В министерстве также отметили, что производство нефтехимической продукции, к которой относятся и базовые полимеры, является сферой ведения Минэнерго.

Ранее сообщалось, что предприятия пищевой промышленности предупредили Федеральную антимонопольную службу об угрозе роста цен на продукты питания.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с ценами.

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