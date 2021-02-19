В России предупредили об угрозе подорожания продуктов из-за роста цен на упаковку

Предприятия пищевой промышленности предупредили Федеральную антимонопольную службу об угрозе роста цен на продукты питания.

Как отмечает «Коммерсантъ», речь идёт об увеличении стоимости упаковки на 10—15%.

Уточняется, что Руспродсоюз просит ФАС проверить обоснованность повышения цен на пластиковую упаковку. Письмо за подписью исполнительного директора союза Дмитрия Вострикова направлено главе службы Максиму Шаскольскому.

Производители упаковки утверждают, что сами серьёзно страдают из-за подорожания сырья, в том числе из-за остановки ряда производств в пандемию.

Как сообщает РИА Новости, зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов пояснил, что упаковка занимает около 30% от стоимости в доле производства пищевой продукции. И её удорожание приведёт к повышению цен.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с ценами.