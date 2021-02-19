Эксперт прокомментировала ситуацию с расходами жилых домов на энергоресурсы

Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк прокомментировала разработанные Минэкономразвития требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения.

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что реализация требований в части синхронизации мер по повышению энергоэффективности с программами капремонта позволит снизить расходы домов на такие энергоресурсы, как газ, электроэнергия, холодная, горячая вода и тепло, на 20%.

«Новые требования позволят создавать более совершенные программы энергоэффективности, что обеспечит новое качество реализации государственной политики по энергосбережению и повышению энергоэффективности в субъектах РФ и на местах», — заявил директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии МЭР Пётр Бобылев.

В свою очередь, директор государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Институт развития ЖКХ и энергосбережения имени Н.И. Данилова» Василий Фадеев отметил, что новые требования предусматривают разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, проведение энергетических обследований.

Ранее координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина в беседе с НСН рассказала, как защититься от мошенничества с квитанциями по ЖКХ.