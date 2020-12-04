Эксперт рассказала, как защититься от мошенничества с квитанциями по ЖКХ
- АГН «Москва»
«На сайте реформы ЖКХ есть сайты всех управляющих компаний, где можно выяснить, к какой именно управляющей компании относится ваш дом. На самой платёжке всегда есть телефон управляющей компании, куда можно позвонить и узнать, действительно ли они присылали этот документ», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, можно прийти в саму УК и узнать, их ли это квитанция.
Ещё один вариант — обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру.
Как отметила Калинина, ни в коем случае не нужно платить до выяснения всех деталей.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.