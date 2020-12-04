Эксперт рассказала, как защититься от мошенничества с квитанциями по ЖКХ

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Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина рассказала, как защититься от мошенничества с квитанциями по ЖКХ.
Эксперт рассказала, как защититься от мошенничества с квитанциями по ЖКХ
  • АГН «Москва»

«На сайте реформы ЖКХ есть сайты всех управляющих компаний, где можно выяснить, к какой именно управляющей компании относится ваш дом. На самой платёжке всегда есть телефон управляющей компании, куда можно позвонить и узнать, действительно ли они присылали этот документ», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, можно прийти в саму УК и узнать, их ли это квитанция.

Ещё один вариант — обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру.

Как отметила Калинина, ни в коем случае не нужно платить до выяснения всех деталей.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

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