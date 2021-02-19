В Петербурге прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
«Мы находимся на спаде второй волны. У нас примерно 330—370 в сутки ежедневно госпитализируется. Это серьёзная цифра, но не пиковые значения, как было в конце декабря», — цитирует Интерфакс Сарану.
По его словам, небольшое увеличение госпитализаций за последнюю неделю специалисты связывают с выполнением новых рекомендаций Минздрава госпитализировать пациентов из групп риска, вне зависимости от тяжести течения заболевания.
Ранее сообщалось, что пункты вакцинации от коронавирусной инфекции с 24 февраля откроются в пяти торгово-развлекательных центрах Санкт-Петербурга.