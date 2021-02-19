В Петербурге прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В стационары для лечения больных коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге ежедневно доставляют 300—370 человек, сообщил замглавы городского Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

«Мы находимся на спаде второй волны. У нас примерно 330—370 в сутки ежедневно госпитализируется. Это серьёзная цифра, но не пиковые значения, как было в конце декабря», — цитирует Интерфакс Сарану.

По его словам, небольшое увеличение госпитализаций за последнюю неделю специалисты связывают с выполнением новых рекомендаций Минздрава госпитализировать пациентов из групп риска, вне зависимости от тяжести течения заболевания.

Ранее сообщалось, что пункты вакцинации от коронавирусной инфекции с 24 февраля откроются в пяти торгово-развлекательных центрах Санкт-Петербурга.

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