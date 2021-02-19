Пункты вакцинации от коронавируса откроются в пяти ТРЦ Петербурга

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции с 24 февраля откроются в пяти торгово-развлекательных центрах Санкт-Петербурга, сообщили в администрации города.

«Город планирует развернуть 24 февраля пять прививочных пунктов в торгово-развлекательных центрах и рассматривает возможность открытия ещё десяти», — приводит пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Всего в городе работают 126 прививочных пунктов в городских поликлиниках, федеральных учреждениях и частных организациях, а также пять выездных прививочных бригад, которые проводят вакцинацию в социальных стационарах.

Ранее Nation News передавал, что в Михайловском театре открыли мобильный пункт вакцинации от COVID-19.