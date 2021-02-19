Эксперт прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой

Член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой.

«После отмены льготной ипотеки будет длительный (до полугода) период стагнации цен, а дальше всё зависит от экономической ситуации. Ожидается снижение покупательной активности где-то на 30% сначала по новостройкам, а затем на вторичном рынке», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, ценовая ситуация не изменится, а ситуация на рынке останется на нынешнем уровне.

Как считает эксперт, на гражданах отмена льготной ипотеки не отразится.

Ранее независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на жильё в России.