Эксперт дал прогноз по ценам на недвижимость в России

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Независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов дал прогноз по ценам на жильё в России.
Эксперт дал прогноз по ценам на недвижимость в России
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что рост будет только на уровне инфляции.

«Таких скачков, как были в прошлом году, в ближайшее время не будет», — считает Бекетов.

Со своей стороны, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко выразила мнение, что причин для роста цен нет.

«Платёжеспособный спрос удовлетворился. Отменят льготную ипотеку или нет, это никак не повлияет на рынок, новых покупателей просто неоткуда брать», — считает она.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при российском правительстве Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.

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