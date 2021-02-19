Аксёнов рассказал о ходе ликвидации последствий непогоды в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о работах по ликвидации последствий непогоды на полуострове.

«Движение по Крымскому мосту было остановлено с 09:30, расчистку должны закончить в ближайшее время», — написал он на странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на ликвидацию пробки в районе Багерово брошены силы МЧС, Росгвардии, Минобороны и Черноморнефтегаза.

«На автостанции в Керчи организовано горячее питание, там находятся десятки автомобилей и автобусов, все люди получают необходимую помощь», — отметил Аксёнов.

Кроме того, к устранению последствий непогоды от РСЧС привлечены более 190 человек и 60 единиц техники.

«Вдоль трассы готовы 14 пунктов временного размещения общей вместимостью 3300 человек. К развёртыванию готовы более 40 пунктов обогрева МЧС России», — добавил глава региона.

Ранее в Крыму создали оперативный штаб для борьбы с последствиями непогоды.