В Крыму создали оперштаб из-за непогоды

В Крыму создали оперативный штаб для борьбы с последствиями непогоды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«С целью предупреждения происшествий в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений организовано проведение заседания республиканской комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, — приводит «Крыминформ» сообщение.

Отмечается, что в регионе создали межведомственный оперативный штаб, в состав которого вошли специалисты «как чрезвычайных ведомств, так и служб взаимодействия Республики Крым».

Ранее движение по Крымскому мосту было перекрыто в обоих направлениях в связи со снегопадом и ветром.