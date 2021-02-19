В Крыму создали оперштаб из-за непогоды

Короткая ссылка
В Крыму создали оперативный штаб для борьбы с последствиями непогоды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«С целью предупреждения происшествий в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений организовано проведение заседания республиканской комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, — приводит «Крыминформ» сообщение. 

Отмечается, что в регионе создали межведомственный оперативный штаб, в состав которого вошли специалисты «как чрезвычайных ведомств, так и служб взаимодействия Республики Крым».

Ранее движение по Крымскому мосту было перекрыто в обоих направлениях в связи со снегопадом и ветром. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить