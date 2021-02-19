Машины с трассы «Таврида» из-за снегопада направляют на дорогу-дублёр

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Госавтоинспекция Крыма перенаправляет в Белогорском районе и в районе Феодосии автомобили с трассы «Таврида» на автодорогу Феодосия — Симферополь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Машины с трассы «Таврида» из-за снегопада направляют на дорогу-дублёр
  • © Пресс-служба "Службы автодорог Республики Крым"

«Наши сотрудники направляют транспортные средства с трассы «Таврида» в Белогорском районе и в районе Феодосии на автомобильную дорогу Симферополь — Феодосия», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В настоящее время трассу «Таврида» чистят 35 единиц техники, за текущие сутки израсходовано 300 тонн технической соли.

Как сообщает «Крыминформ», по данным синоптиков, высота снежного покрова в Керчи после ночного снегопада составила 47 см, в Симферополе — 21 см, на Ангарском перевале — 15 см.

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