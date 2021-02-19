Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто в обоих направлениях в связи с сильным снегопадом и ветром. Об этом заявили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

«По причине отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра, закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях», — приводит «Крыминформ» сообщение.

Как отмечается, в настоящее время проводится чистка моста от снега, что займёт «от часа до нескольких часов».

При этом железнодорожная часть моста в Крым из-за непогоды не перекрыта, движение поездов проходит в штатном режиме, заявили РИА Новости в ФГУП «Крымская железная дорога».

В декабре 2020 года сообщалось, что объём грузоперевозок в Крыму вырос на 71% после запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.