В Крыму рассказали о росте объёма грузоперевозок на 71%

Объём грузоперевозок в Крыму вырос на 71% после запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Крымская железная дорога».

«Всего за полгода с момента запуска движения грузовых поездов существенно увеличился приём гружёных вагонов на ФГУП «КЖД». На сегодняшний день грузооборот увеличился на 71% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. С открытием грузового движения по железнодорожной составляющей Крымского моста объём приёма груза составил 127,7 тыс. т, к уровню прошлого года увеличен на 161%. Данный факт повлиял на увеличение в два раза такого показателя, как выгрузка, — 3240 вагонов в 2020 году, 1613 вагонов — в 2019 году», — говорится в сообщении.

Грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России началось 30 июня.

Ранее в РЖД рассказали о планах строительства железной дороги до Магадана.