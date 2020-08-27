В РЖД рассказали о планах строительства железной дороги до Магадана

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РЖД планирует до 2035 года рассмотреть возможность строительства железной дороги до Магадана, заявил генеральный директор компании Олег Белозёров.
В РЖД рассказали о планах строительства железной дороги до Магадана
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«Сегодня мы смотрим до 2035 года. В этом временном горизонте — мы, например, хотели бы доехать железной дорогой в Магадан. Рассмотреть этот вопрос», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы РЖД, это позволит раскрыть территорию «с огромными залежами полезных ископаемых».

При этом точная стоимость подобного проекта пока неясна.

«И это не просто «мы хотим что-то построить», мы идём от потребностей грузоотправителей и планов развития территорий с месторождениями... Только в таком случае мы будем реализовывать проект», — добавил он.

В октябре 2018 года проект по строительству железной дороги из Якутска в Магадан не прошёл отбор в Минэкономразвития из-за отсутствия технико-экономических показателей.

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