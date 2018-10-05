Проект железной дороги из Якутска в Магадан не прошёл отбор в Минэкономразвития

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В Минэкономразвития проект по строительству железной дороги из Якутска в Магадан не прошёл отбор из-за отсутствия технико-экономических показателей.
Проект железной дороги из Якутска в Магадан не прошёл отбор в Минэкономразвития
  • © РИА Новости

«Не прошли процедуру отбора из-за отсутствия технико-экономических показателей проекты по строительству железнодорожной ветки от Якутска (Нижний Бестях) до Магадана, автомагистрали Омсукчан — Омолон — Анадырь, реконструкции ряда участков трассы «Колыма» и гидротехнических сооружений в Магаданском морском торговом порту», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.

Отмечается, что в план модернизации до 2024 года включены реконструкция мостового перехода через реку Оротукан на автодороге «Колыма» (Якутск — Магадан), а также модернизация аэропортов Сокол (Магадан), Сеймчан и Северо-Эвенск.

В июне 2017 года на территории Магаданской области вводился режим ЧС в связи с разрушением автомобильной дороги, ведущей в порт Магадана.

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