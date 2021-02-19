В правительстве прокомментировали ситуацию с льготной ипотекой

Зампред правительства России Марат Хуснуллин на совещании в полпредстве УрФО в Екатеринбурге прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой.

«По льготной ипотеке в любом случае в 2024 году ипотеку продлим. Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может, какие-то решения. Базово, мы считаем, мы продлим ипотеку. Вы всем своим застройщикам скажите, что мы в любом случае эту программу бросать не будем», — цитирует РИА Новости Хуснуллина.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что для повышения доступности ипотеки в России необходимо применять адресные меры поддержки заёмщиков. По её словам, в настоящее время сниженная ставка ипотеки провоцирует рост цен на жильё.

Независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов дал прогноз по ценам на жильё в России. В беседе с URA.RU он выразил мнение, что рост будет только на уровне инфляции.