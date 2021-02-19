Роспотребнадзор Удмуртии подвёл итоги работы вирусологической лаборатории за 2020 год

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Вирусологическая лаборатория при управлении Роспотребнадзора по Удмуртии выполнила 135 тыс. исследований за 2020 год.
Роспотребнадзор Удмуртии подвёл итоги работы вирусологической лаборатории за 2020 год
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2019 году было выполнено на 29% исследований меньше, а за прошлые пять лет — на 33%.

Проведено 67 тыс. анализов на коронавирус, 26 тыс. — на грипп, 15 тыс. — на обнаружение антител к вакциноуправляемым вирусам, таким как корь, краснуха, эпидемический паротит и гепатит В. 14 тыс. исследований проведено на клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и несколько других возбудителей.

Также в лаборатории проводились анализы на выявление возбудителей острых кишечных инфекций и исследования объектов внешней среды на наличие вирусов и бактерий всех групп.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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