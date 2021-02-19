Роспотребнадзор Удмуртии подвёл итоги работы вирусологической лаборатории за 2020 год

Вирусологическая лаборатория при управлении Роспотребнадзора по Удмуртии выполнила 135 тыс. исследований за 2020 год.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2019 году было выполнено на 29% исследований меньше, а за прошлые пять лет — на 33%.

Проведено 67 тыс. анализов на коронавирус, 26 тыс. — на грипп, 15 тыс. — на обнаружение антител к вакциноуправляемым вирусам, таким как корь, краснуха, эпидемический паротит и гепатит В. 14 тыс. исследований проведено на клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и несколько других возбудителей.

Также в лаборатории проводились анализы на выявление возбудителей острых кишечных инфекций и исследования объектов внешней среды на наличие вирусов и бактерий всех групп.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.