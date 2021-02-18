В ФАС заявили о необходимости разработать меры борьбы со спам-звонками

В Федеральной антимонопольной службе заявили о необходимости разработать меры борьбы со спам-звонками.

Об этом сообщает газета «Известия».

За 2020 год ФАС рассмотрела более 16 тыс. заявлений о нарушении рекламного законодательства. Пресечено почти 5 тыс. нарушений. Назначено штрафов на общую сумму 77,5 млн рублей. Также выдано свыше 2 тыс. предписаний.

Больше всего нарушений в прошлом году зафиксировали в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия. Речь идёт о спам-звонках и смс-сообщениях. Их доля составила 21% от общего количества нарушений.

Как считает глава ведомства Максим Шаскольский, в борьбе с телефонным спамом и рекламой существенная роль должна отводиться сотовым операторам.

«Там формируются определённые алгоритмы, определённые программы, коды, которые позволят на стороне оператора ограничить возможность этих звонков. Безусловно, именно там должны быть приняты действенные меры. Мы можем находить и штрафовать нарушителей, но подобных компаний тысячи, и неправильно бегать за каждым», — сказал он.

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