Психолог дал рекомендации по защите от банковских мошенников

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Психолог Андрей Зберовский дал рекомендации по защите от банковских мошенников.
Психолог дал рекомендации по защите от банковских мошенников
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«Обычный сотрудник банка не будет на вас давить, а мошенник будет. Главная задача человека в разговоре с мошенником — взять паузу и попросить сделать дополнительный звонок в банк или страховую службу», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, злоумышленник хочет вывести жертву из нормального состояния психики. Например, могут сказать, что возникли проблемы, что заблокируют счета.

«Работник банка должен вас успокоить, а мошенник, наоборот, будет вгонять вас в панику», — предупредил Зберовский.

Он считает, что лучше всего своевременно закончить разговор, поскольку переговорить злоумышленника невозможно.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

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