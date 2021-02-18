Эксперт оценил рынок фриланса в России

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Основатель Solar Staff Павел Шинкаренко оценил рынок фриланса в России.
Эксперт оценил рынок фриланса в России
  • Pixabay

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что высокие показатели данного сегмента связаны с активностью IT-рынка. В стране представлены поисковые системы, соцсети, электронная коммерция, онлайн-ретейл, шеринг-сервисы.

«Прибавим к ним онлайн-образование и сервисы для поиска работы и заказов, и в результате мы получим наличие собственной инфраструктуры и своей собственной экосистемы конкурентоспособных компаний. В итоге довольно значимое число людей вовлекается в интернет-бизнес, а он по определению удалённый», — сказал Шинкаренко.

Ещё одна причина связана с поисковым продвижением и рынком пиара.

Как прогнозирует Шинкаренко, будет дальнейшее развитие и специализация агрегаторов, которые пойдут в ниши — красоту и здоровье, образование и досуг.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование PwC сообщала, что Россия вошла в топ-10 стран по объёмам рынка фриланса.

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