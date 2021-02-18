Эксперт оценил проект об изъятии документов за неисправности в машинах

Независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов прокомментировал законопроект об изъятии документов за неисправности в автомобилях.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О техническом осмотре» позволят ГИБДД запрещать дальнейшее движение на машине, которая представляет опасность для других участников дорожного движения.

«Окончательный перечень неисправностей, при которых движение будет запрещено, в настоящее время до конца не разработан. Однако на мелкие неисправности, например перегоревшую лампу в фаре, нововведения распространяться не будут», — сказал он.

Согласно нововведениям, отметил Тузов, на устранение неисправностей автомобиля отводится 72 часа. За это время необходимо не только сделать ремонт, но и повторно пройти техосмотр.

«В марте этого года планируется внедрить единую информационную систему ЕАИСТО, в которой предполагается хранить электронные диагностические карты. Тогда информация о прохождении ТО в этот же день будет попадать в ЕАИСТО», — добавил он.

Ранее заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов в беседе с Newinform прокомментировал сообщение о том, что МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра.