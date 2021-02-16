Эксперт прокомментировал требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО

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Заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов прокомментировал сообщение о том, что МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра.
Эксперт прокомментировал требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

В беседе с Newinform он заявил, что требования направлены на то, чтобы убрать с дорог старые машины и машины, не отвечающие требованиям безопасности.

«Но даже при условии, что новые требования начнут работать, не факт, что эти машины исчезнут с трасс», — считает Смирнов.

Он также выразил мнение, что большая часть операторов не готовы к новым реалиям.

«Остальная часть тоже не до конца будут уверены, смогут ли они финансово потянуть эти новшества, потому что стоимость прохождения техосмотра небольшая, а требования достаточно серьёзные», — добавил эксперт.

Требования содержатся в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В документе перечислено более 80 требований, касающихся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колёс, а также двигателя и его систем.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с ФАН рассказал, что делать в случае отзыва неисправных машин.

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