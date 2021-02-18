В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне 20 февраля

Рабочий день в субботу, 20 февраля, является коротким и будет сокращён на один час. Об этом сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Он отметил, что по производственному календарю выходной с субботы, 20 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля.

«Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем что 22 февраля является предпраздничным днём, субботний рабочий день сокращается на один час», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее работодатели рассказали о своих планах для сотрудников на 23 Февраля и 8 Марта.