В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне 20 февраля

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Рабочий день в субботу, 20 февраля, является коротким и будет сокращён на один час. Об этом сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
В Роструде напомнили о сокращённом рабочем дне 20 февраля
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Он отметил, что по производственному календарю выходной с субботы, 20 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля.

«Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем что 22 февраля является предпраздничным днём, субботний рабочий день сокращается на один час», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее работодатели рассказали о своих планах для сотрудников на 23 Февраля и 8 Марта.

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