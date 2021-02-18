Корабли ЧФ провели артиллерийские стрельбы в море

Корабли Черноморского флота провели учения с применением палубной артиллерии.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Экипажи фрегата «Адмирал Макаров» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» отработали огневые задачи по поражению морских и воздушных целей условного противника.

Во время учений артиллерийские расчёты кораблей, в частности, отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевых упражнений.

Стрельбы состоялись на одном из морских полигонов ЧФ.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что отряд боевых кораблей Балтийского флота завершил совместные учения с ВМС Ирана в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.