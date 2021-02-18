Более 10 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Сочи

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В Сочи более 10,5 тыс. человек остались без электричества из-за сильного снегопада. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Более 10 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Сочи
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Он отметил, что в городе вторые сутки идёт снег, из-за непогоды произошли обрывы проводов электрических сетей.

«Больше 10,5 тыс. человек остаются без света. Вижу, что коммунальные службы делают максимум возможного. Сейчас главное — не снижать темпы ремонтно-восстановительных работ, чтобы всё завершить к вечеру. Поручил держать ситуацию на контроле ежечасно», — написал он в Telegram.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ситуация с лавинной опасностью в Сочи обострилась, о ней объявлено на уровне выше 500 м над уровнем моря.

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