Вильфанд назвал очень опасной ситуацию с лавинной опасностью в Сочи

Ситуация с лавинной опасностью в Сочи стала очень опасной, она объявлена на уровне выше 500 метров над уровнем моря, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Впервые прогнозируется, что лавиноопасность в горах Сочи выше 500 метров, раньше была выше 2 тыс. метров, 1,5 тыс. метров. Это значит, что ситуация там очень опасная. Даже в горах Краснодарского края выше 1 тыс. метров уже лавиноопасно. Дело в том, что нижний край лыжных спусков находится на высоте 800-900 метров, а начинается с 2 тыс... Пока эта ситуация до воскресенья и даже до понедельника», — сказал он.

Учёный пояснил, что ситуация связана с проникновением в регион холодного воздуха, который вступил во взаимодействие с тёплыми воздушными массами, наблюдавшимися в регионе.

Ранее Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин.