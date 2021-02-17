Лавинная опасность объявлена на Камчатке из-за циклона

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин.

«В период с 0:00 18 по 21 февраля 2021 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно», — приводит РИА Новости сообщение центра.

Ранее к берегам Камчатки со стороны Охотского моря подошёл снежный циклон. Погода ухудшилась в Усть-Большерецком, Елизовском районах, Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах.

Ранее сообщалось, что непогода на Сахалине привела к транспортным проблемам.