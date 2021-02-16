Непогода на Сахалине привела к транспортным проблемам

Из-за циклона на Сахалине отложен вылет нескольких авиарейсов, закрыта паромная переправа, отменено междугородное автобусное сообщение и поезда. Об этом сообщает РИА Новости.

В аэропорту Южно-Сахалинска задержано четыре рейса на вылет: в Южно-Курильск, Владивосток, Москву и Хабаровск и четыре рейса на прилёт из тех же городов.

Отменены ряд автобусных маршрутов из Южно-Сахалинска.

В связи ухудшением погодных условий отменены пригородные поезда в двух направлениях: Южно-Сахалинск — Томари, Южно-Сахалинск — Поронайск.

Также закрыта паромная переправа Ванино — Холмск, соединяющая Сахалин с материком.

Ранее спасатели предупреждали о лавинной опасности в трёх горных районах Сахалина.