Экономист прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птицы

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птицы и яйца.

«Бройлерная курятина и куриные яйца являются самым оптимальным и основным источником белка в рационах малоимущих и даже среднезажиточных россиян», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, подорожание может произойти в том числе из-за пандемии, ситуации на мировых продовольственных рынках, санкционной политики.

«Есть ещё один аспект: так называемое выравнивание уровня внутренних цен в соответствии с мировыми аналогами», — уточнил Гольдфайн.

Эксперт добавил, что конкурентоспособность складывается из разных параметров, в частности, стоимости энергоносителей, а также других материальных ресурсов и услуг в себестоимости отечественной продукции, доли транспортных расходов, налоговой нагрузки, стоимости рабочей силы.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.