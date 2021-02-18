Экономист прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птицы

Короткая ссылка
Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птицы и яйца.
Экономист прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птицы
  • РИА Новости

«Бройлерная курятина и куриные яйца являются самым оптимальным и основным источником белка в рационах малоимущих и даже среднезажиточных россиян», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, подорожание может произойти в том числе из-за пандемии, ситуации на мировых продовольственных рынках, санкционной политики.

«Есть ещё один аспект: так называемое выравнивание уровня внутренних цен в соответствии с мировыми аналогами», — уточнил Гольдфайн.

Эксперт добавил, что конкурентоспособность складывается из разных параметров, в частности, стоимости энергоносителей, а также других материальных ресурсов и услуг в себестоимости отечественной продукции, доли транспортных расходов, налоговой нагрузки, стоимости рабочей силы.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить