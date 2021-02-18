В Госдуме рассказали о законопроекте о защите туристов от банкротства туроператоров

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин заявил, что в новый закон о туризме войдут механизмы компенсации потерь туристов из-за некачественного сервиса.

«Совместно с Ростуризмом, Центробанком и другими финансовыми институтами мы обсуждаем новые механизмы и инструменты финансовых гарантий и защиты прав потребителей туристических услуг, которые позволят обеспечить, действительно, качественную защиту наших туристов при форс-мажорных обстоятельствах», — отметил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, к форс-мажорным обстоятельствам относится, к примеру, банкротство крупных туроператоров.

Пайкин пояснил, что такие механизмы нужны, поскольку обычные страховые механизмы не всегда срабатывают. Как добавил депутат, ряд туроператоров в последнее время объявили о своём банкротстве, а средств в фондах не хватает на покрытие расходов, которые связаны с возмещением убытков потребителей туруслуг.

Ранее, как сообщали «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил развитие туризма в России.