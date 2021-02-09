Володин оценил развитие туризма в России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил развитие туризма в России.
Володин оценил развитие туризма в России
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Об этом сообщают «Дни.ру».

В ходе пленарного заседания с участием главы Минэкономразвития Максимом Решетниковым Володин заявил, что влияние пандемии коронавируса будет сказываться на экономике в течение десятилетий и появился исторический шанс для развития внутреннего туризма.

«Чтобы люди оставались в стране, отдыхали на Байкале, на Волге, масса таких замечательных мест, на Чёрном море», — отметил он.

По его словам, для развития туризма нужны льготы. Их можно было бы предоставлять тем, кто обустраивает места отдыха, планирует создавать санатории, пояснил Володин.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU оценил перспективы туротрасли на фоне пандемии.

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