Суд продлил арест красноярскому бизнесмену Быкову

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Железнодорожный суд Красноярска продлил до 21 апреля срок содержания под арестом бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому в организации двойного убийства.
Суд продлил арест красноярскому бизнесмену Быкову
  • © РИА Новости / СК РФ

«Железнодорожным районным судом Красноярска было рассмотрено и удовлетворено ходатайство стороны следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Анатолия Петровича Быкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 УК России, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК России («Соучастие в убийстве»)», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что общий срок ареста Быкова составит шесть месяцев.

28 октября красноярскому предпринимателю предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству бизнесмена.

По версии следствия, в период времени до 27 сентября 2004 года у Быкова на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на убийство учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов.

Бизнесмену также было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства в 1994 году.

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