Суд продлил арест красноярскому бизнесмену Быкову

Железнодорожный суд Красноярска продлил до 21 апреля срок содержания под арестом бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому в организации двойного убийства.

«Железнодорожным районным судом Красноярска было рассмотрено и удовлетворено ходатайство стороны следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Анатолия Петровича Быкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 УК России, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК России («Соучастие в убийстве»)», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что общий срок ареста Быкова составит шесть месяцев.

28 октября красноярскому предпринимателю предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству бизнесмена.

По версии следствия, в период времени до 27 сентября 2004 года у Быкова на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на убийство учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов.

Бизнесмену также было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства в 1994 году.