Песков оценил идею лишать гражданства за призыв к санкциям против России

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Идея наказания за призывы к санкциям против России весьма актуальна в период злоупотребления разного рода рестрикциями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова режиссёра Никиты Михалкова.
Песков оценил идею лишать гражданства за призыв к санкциям против России
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Он обратил внимание, что такая инициатива «не является пионерской», а первым мнение о целесообразности такого законопроекта высказал предприниматель Олег Дерипаска.

«Он, правда, не говорил о таком суровом наказании. Но говорил о том, что это должно быть уголовно наказуемо, приравниваться к уголовно наказуемому преступлению», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, такие предложения высказываются не в первый раз.

«Я не говорю о том, как следует наказывать за это, это уже не наша прерогатива, но наверняка, когда мы живём во время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления разного рода рестрикциями, конечно, эта тема весьма актуальна», — добавил он.

Как отметил Песков, такие предложения наверняка будут обсуждаться.

В ответ на просьбу журналистов высказать свою точку зрения об идее Михалкова как гражданина пресс-секретарь главы государства отметил, что не имеет на это права.

«Но то, что сама тема, безусловно, интересная, и то, что она будет обсуждаться, — вот это я допускаю», — сказал Песков.

Ранее Михалков выступил за «возвращение статьи о лишении гражданства» для лиц, призывающих другие государства ввести санкции против России.

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