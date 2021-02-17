Михалков предложил лишать гражданства за призыв к санкциям против России

Режиссёр Никита Михалков выступил за «возвращение статьи о лишении гражданства» для лиц, которые призывают иностранные государства ввести санкции против России. Об этом сообщает Интерфакс.

«Я совершенно убеждён, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Как отметил Михалков, коррупция существует и с ней необходимо бороться, «но не разрушением страны».

«А когда за этим стоит обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны — это повод для того, чтобы сказать: «Мой дорогой», — добавил он.

Как подчеркнул Михалков, применение этой статьи не должно привести к злоупотреблениям.

«А то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано», — сказал он.

Ранее в Совете Федерации заявляли, что комиссия верхней палаты парламента изучит вопрос введения ответственности для лиц, призывающих к санкциям против России.