Михалков предложил лишать гражданства за призыв к санкциям против России

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Режиссёр Никита Михалков выступил за «возвращение статьи о лишении гражданства» для лиц, которые призывают иностранные государства ввести санкции против России. Об этом сообщает Интерфакс.
Михалков предложил лишать гражданства за призыв к санкциям против России
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«Я совершенно убеждён, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Как отметил Михалков, коррупция существует и с ней необходимо бороться, «но не разрушением страны».

«А когда за этим стоит обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны — это повод для того, чтобы сказать: «Мой дорогой», — добавил он.

Как подчеркнул Михалков, применение этой статьи не должно привести к злоупотреблениям.

«А то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано», — сказал он.

Ранее в Совете Федерации заявляли, что комиссия верхней палаты парламента изучит вопрос введения ответственности для лиц, призывающих к санкциям против России.

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