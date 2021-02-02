В Совфеде изучат вопрос об ответственности за призывы к санкциям против России

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России изучит вопрос о введении ответственности в отношении лиц, которые призывают к установлению санкций в отношении Российской Федерации.

«У нас уже есть закон, который предполагает ответственность стран, вводящих против нас ограничительные меры. Таким образом, мы начинаем применять по отношению к ним контрсанкции», — приводит ТАСС слова председателя комиссии Андрея Климова.

По его словам, лица, которые «способствуют введению... такого рода противоправных рестрикций», также должны быть привлечены к ответственности.

«Вопрос — какого рода, как это прописать законодательно. Конечно же, мы на своих мероприятиях, круглых столах, расширенных заседаниях рабочих групп эти и подобные предложения будем внимательно оценивать», — добавил он.

Климов не исключил, что инициатива об ответственности за такие действия будет подготовлена.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США ввести санкции против России.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.