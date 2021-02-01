Володин допустил введение уголовного наказания за призывы к санкциям против России

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил введение уголовного наказания за призывы к санкциям против граждан России.
Володин допустил введение уголовного наказания за призывы к санкциям против России
  • ©duma.gov.ru

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Он допустил, что «в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе».

«Должно быть очень жёсткое наказание за такого рода действия (призывы к введению санкций против граждан России)», — заявил Володин.

Отмечается, что соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении в мае 2018 года.

В частности, этот проект предполагает уголовную ответственность за исполнение санкций на территории России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв Фонда борьбы с коррупцией* к США ввести санкции против России.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

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