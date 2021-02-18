В Кремле прокомментировали позицию ЕСПЧ по ситуации с Навальным
- © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Ранее стало известно, что ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального.
«Вы знаете, наше отношение вчера к этому решению было озвучено министром юстиции (Константином. — RT) Чуйченко, решение неправомерное, является очень серьёзной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что с нашей точки зрения является недопустимым», — сказал Песков.
Он добавил, что подобные решения ЕСПЧ, ангажированность в их принятии вызывают вопросы.
Ранее глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального является грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства, оно неисполнимо.